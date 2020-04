Vers une implication plus grande des Etats dans les compagnies aériennes ?

Depuis le début de la crise du covid-19, il est beaucoup question de l'engagement des gouvernements dans le sauvetage des compagnies aériennes. Le groupe Lufthansa estimait ainsi dès le milieu du mois de mars qu'il s'agirait d'une question de survie pour beaucoup - y compris lui désormais. Le groupe Air France-KLM se trouve dans la même situation et un soutien financier des Etats français et néerlandais est évoqué depuis plusieurs semaines. Le groupe a reconnu qu'il ne pourrait pas s'en sortir seul et vient d'annoncer le 9 avril qu'il menait des discussions approfondies avec ses Etats et des institutions financières pour obtenir des financements supplémentaires, essentiels à sa survie après l'été.



Avec toutes les mesures déjà mises en place...