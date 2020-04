L'ALAT au contact face à la crise sanitaire

Si les aviateurs de l'armée de l'Air sont fortement mobilisés au sein de l'opération Résilience, il en est de même pour leurs cousins de l'ALAT. Les équipages de l'Aviation légère de l'armée de Terre participent ainsi largement aux évacuations de patients atteints du Covid-19 vers des hôpitaux disposant encore de capacités d'accueil en réanimation. Les NH90 Caïman se montrent particulièrement actifs dans ce rôle.



L'ALAT a mobilisé tout d'abord le 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg (1er RHC), qui a configuré deux NH90 en conséquence par le Groupement aéromobile de la section technique de l'armée de Terre (Gamstat) avec l'aide des équipes NRBC du 2e régiment de dragons. Outre l'équipage, chaque appareil peut embarquer un ou deux médecins, deux infirmiers et deux patients sous assistance respiratoire.



La première évacuation a eu lien le 28 mars depuis Metz vers le centre hospitalier d'Essen, en Allemagne. Le jour même, une deuxième mission a eu lieu entre Mulhouse et Genève, en Suisse, puis une troisième vers Clermont-Ferrand. Au 4 avril, le 1er RHC avait dépassé la trentaine de patients évacués depuis la région Grand Est vers le reste de la France et les pays voisins : l'Allemagne et la Suisse donc, mais aussi l'Autriche.



Les missions continuent depuis. Le 5 avril, un Caïman a ainsi réalisé un vol à longue élongation entre Mulhouse et Toulouse, soit environ 700 km, qui a nécessité un ravitaillement « moteur tournant » à Valence. Aucun vol n'a en revanche eu lieu le lendemain.



Le 1er RHC doit être rejoint incessamment sous peu par le 5e RHC de Pau à partir du 31 mars. Il mobilisera un hélicoptère Cougar, pour lequel les procédures d'évacuation sanitaire sont en train d'être mises au point.



Le 3e RHC est également été mobilisé pour le volet ultramarin de Résilience. Deux Puma ont ainsi embarqué sur le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude de la Marine nationale. Ils sont accompagnés d'un Ecureuil de la Gendarmerie nationale et d'un EC145 de la Sécurité civile. Le bâtiment est parti le 3 avril de Toulon pour rejoindre les Antilles. Il doit arriver mi-avril.