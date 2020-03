La difficile reprise du travail chez les donneurs d'ordres

Le temps de l'arrêt pour faire face au coronavirus aura été bref pour certains, quelques jours à peine, tandis qu'il se prolonge pour d'autres. La production est repartie chez Airbus et Safran depuis le 23 mars, au début de la deuxième semaine de confinement en France, mais reste à l'arrêt chez Dassault Aviation. Dans tous les cas le redémarrage est complexe et se fait de façon très progressive, avec le besoin de concilier la mise en place des mesures sanitaires, la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI), les demandes des syndicats, les difficultés logistiques et la peur des salariés.



Airbus aura sans doute été le plus proactif dans ce début de crise. L'avionneur européen a annoncé le mardi 17...