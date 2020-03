L'aéroport de Beauvais ferme jusqu'à nouvel ordre

L'activité à l'aéroport de Paris-Beauvais sera suspendue à partir de jeudi et "jusqu'à nouvel ordre" pour lutter contre la propagation du Covid-19, a annoncé mercredi la préfecture de l'Oise. "Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et compte tenu de la suppression progressive des liaisons, l'activité de l'aéroport de Beauvais est suspendue à compter de demain et jusqu'à nouvel ordre", a annoncé la préfecture dans un tweet. Le trafic à l'aéroport de Beauvais avait été fortement réduit ces derniers jours, la compagnie irlandaise à bas coût Ryanair ayant déjà annoncé le maintien au sol de tous ses avions. Mercredi, seuls sept vols ont décollé, selon le site officiel de l'aéroport. Cette annonce intervient alors que la direction du groupe ADP a annoncé que l'aéroport d'Orly serait temporairement fermé au trafic commercial à compter du 31 mars en raison de l'effondrement "majeur et brutal" du trafic à la suite des restrictions de circulation liées au coronavirus. Situé à environ 70 km au nord de Paris, l'aéroport de Beauvais dessert une soixantaine de destinations.