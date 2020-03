Cessna prépare le vol de son SkyCourier

Alors qu'une grande partie de l'industrie aéronautique est paralysée par l'avancée du nouveau coronavirus, certains programmes continuent tout de même d'avancer. C'est le cas du SkyCourier de Cessna (groupe Textron Aviation). Le constructeur américain a annoncé, le 23 mars, avoir achevé les tests moteurs initiaux de son petit biturbopropulseur utilitaire. Ces essais au sol ont été réalisés depuis ses installations à Whichita, dans l'état du Kansas qui ne subit pour l'instant aucune mesure de confinement.



Le prototype du SkyCourier 408 a donc fait tourner pour la première fois ses deux PT6A-65SC, développés par Pratt & Whitney Canada. Cessna a ainsi pu tester « la fonctionnalité du système de carburant et des moteurs, ainsi que l'interface avec les systèmes avioniques et électriques ».



Le SkyCourier poursuit donc ses essais au sol après avoir mis en route les systèmes électriques pour la première fois en janvier dernier. « Les essais du moteur sont une étape cruciale pour prouver la maturité de l'avion et de ses systèmes alors que nous nous préparons au premier vol », a déclaré Chris Hearne, vice-président principal en charge des programmes et de l'ingénierie.



Il reste tout de même quelques étapes avant d'arriver à ce fameux premier vol. Cessna doit parachever l'assemblage complet de son premier prototype, même s'il ne manque plus grand chose depuis le montage de la queue début février. Il faudra ensuite effectuer l'ensemble des essais de roulage et de freinage.



Au vu de la situation sanitaire, Cessna s'est gardé d'annoncer une date précise pour le premier vol. En fin d'année dernière, le constructeur se contentait d'annoncer un décollage en 2020. Lors du lancement du programme, en novembre 2017, il comptait sur un développement rapide avec un premier vol prévu en 2019 pour une entrée en service en 2020.