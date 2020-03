Lufthansa n'espère pas de reprise des vols avant trois mois

La conférence organisée par Lufthansa pour présenter ses résultats annuels pour 2019 a été totalement bouleversée par l'actualité et s'est transformée en « conférence de crise coronavirus » selon les mots de Carsten Spohr, le dirigeant du groupe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les perspectives 2020 ne sont pas bonnes : « depuis quelques jours, plus personne ne veut prendre l'avion. Depuis quelques jours, plus personne n'a le droit de prendre l'avion », constate-t-il. Carsten Spohr a annoncé une nouvelle réduction du plan de vol à partir de la semaine prochaine et indiqué que l'avenir du transport aérien serait très sombre si les gouvernements ne volaient pas au secours des compagnies. Mais il garde une touche d'optimisme...