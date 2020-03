Air France envisage des mesures de chômage partiel

La direction d'Air France envisage la mise en place de mesures de chômage partiel et le gel des salaires des cadres supérieurs pour faire face à la crise "d'ampleur inédite" provoquée par le coronavirus, a-t-elle annoncé dans un message adressé aux salariés. "La baisse violente de notre activité nous conduit à devoir envisager la mise en place de dispositifs d'activité partielle", a écrit la directrice générale Anne Rigail dans ce message que l'AFP s'est procuré vendredi, en précisant que ces mesures concerneraient "tous les personnels d'Air France, opérationnels et supports, qui subissent une baisse d'activité". La direction, sollicitée par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaire. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé vendredi que l'Etat prendrait en charge "intégralement" le chômage partiel demandé par les entreprises pénalisées par la propagation du coronavirus. Cette annonce "tombe à pic pour Air France qui va pouvoir mettre une partie de son personnel au chômage partiel à moindre coût!", a réagi Sud-Aérien dans un communiqué. "Qui? où? Combien de temps? Comment? Les réponses seront données lors des prochains comités sociaux et économiques" (CSE), a indiqué le syndicat. Un CSE central extraordinaire doit avoir lieu lundi matin à Roissy. Air France a considérablement réduit son programme de vols depuis l'émergence du coronavirus fin janvier, d'abord avec la suspension de nombreux vols vers l'Asie, puis vers Tel-Aviv et enfin vers l'Italie, en situation de confinement depuis lundi. Jeudi, la situation s'est encore aggravée avec la décision américaine d'interdire l'accès aux Etats-Unis aux passagers en provenance de l'espace Schengen. Cette annonce "a été un coup de massue pour les salariés d'Air France", a confié à l'AFP une source syndicale qui souhaite garder l'anonymat et appelle à "une équité de traitement dans le recours au chômage partiel entre toutes les catégories" et à ce "que la direction montre l'exemple". "Avant l'annonce américaine, nous avions prévu pour avril une offre réduite de 30% à 40% sur long-courrier et court et moyen-courrier. Compte tenu des nouvelles restrictions annoncées chaque jour dans le monde, nous allons malheureusement devoir réviser ces prévisions à la baisse", a ajouté Mme Rigail, précisant que "cette crise, d'une ampleur inédite, a d'ores et déjà un impact sur notre trésorerie". "Celle-ci est garante de la poursuite de notre activité et sa préservation prend aujourd'hui une dimension critique", a-t-elle poursuivi annonçant des mesures de rigueur, sur plusieurs mois, avec le report ou l'annulation de "toutes les dépenses, projets et investissements non indispensables". Les salaires des membres du Comité exécutif et ceux des cadres supérieurs de niveau "hors cadre" seront gelés sur 2020 et "le versement des primes variables aux membres du Comité exécutif et à tous les cadres supérieurs est reporté à l'automne". Mme Rigail précise par ailleurs que "compte tenu de la gravité de la situation", le groupe Air France-KLM et Air France "sont en contact régulier avec le gouvernement français et l'Union européenne" et que des demandes d'exonération ou de report de taxes et redevances, ou des allègements de charges sociales ont été formulées. Dans un message interne sous forme de vidéo à l'intention de tous les salariés du groupe Air France-KLM, révélé vendredi par le journal Les Echos, le directeur général du groupe, Benjamin Smith, a annoncé la préparation d'un "plan d'adaptation" pour faire face à une situation d'une gravité "sans précédent". Il a souligné qu'en un mois, le groupe avait "perdu 50% de sa valeur" en Bourse. Le 20 février, alors que seules les opérations vers la Chine étaient suspendues, le groupe avait estimé l'impact de l'épidémie d'ici avril à un montant situé entre 150 et 200 millions d'euros. Fin février, le directeur financier de la compagnie avait déjà annoncé des mesures d'économies, allant de la réduction de dépenses au gel de certaines embauches, pour contrer les effets négatifs de l'épidémie de coronavirus sur sa trajectoire financière.