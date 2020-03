United Aircraft Corporation avance enfin dans son intégration

Cette opération consiste essentiellement à faire d'Irkut, jusqu'ici l'une des principales compagnies du consortium, la division Aviation civile d'UAC. Ce dernier se rapprocherait ainsi d'un groupe réellement intégré. L'autre grand constructeur civil, Sukhoi Civil Aircraft (SCAC), sera quant à lui consolidé au sein de cette division, tout comme la compagnie UAC - Integration center, en charge de la conception et l'intégration des systèmes embarqués.



Synergies partielles



UAC espère ainsi pouvoir créer des synergies avec la mise en commun des bureaux d'études et des capacités de production. Ce rapprochement devrait néanmoins rester partiel. UAC indique ainsi « qu'en tant que parties de la division, les branches conservent des compétences de base dans le développement et la production d'avions. » L'ex-Irkut devrait donc garder la main sur le développement du MC-21-300, tandis que l'ex-Sukhoi s'occupera de la modernisation du Superjet 100 et de sa version VVIP. Quant à UAC - Integration center, il intervenait déjà sur les deux programmes.



La seule véritable fusion devrait s'opérer au niveau des services après-vente et marketing. UAC veut créer « un système unifié » pour ces activités afin de réaliser « des progrès significatifs » en la matière.



Ambitions



Le groupe espère ainsi relancer quelque peu l'attractivité de ses avions, qui peinent à séduire hors des marchés russe et environnants. UAC espère ainsi s'accaparer 4,5% du marché mondial des avions civils d'ici 2025, contre moins de 1% aujourd'hui. Le groupe entend aussi rééquilibrer ses revenus entre le domaine militaire et le secteur civil. De 80%-20% actuellement, il vise une répartition 55%-45% d'ici 2035.



