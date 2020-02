AlitaliaUE Alitalia : enquête de l'UE sur un prêt de 400 millions de Rome AFP IL Y A 1 HEURE | 362 mots La Commission européenne a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête approfondie sur un prêt de 400 millions d'euros consenti par l'Italie à la compagnie aérienne Alitalia, pour déterminer si cette aide est conforme aux règles de la concurrence. "L'ouverture d'une enquête approfondie est une mesure habituelle, qui fournit à l'Italie et aux autres tiers intéressés l'occasion de donner leur avis. Elle ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête", a précisé la Commission dans son communiqué. "La Commission collabore étroitement avec les autorités italiennes sur la question", précise-t-elle. Fin 2019, les autorités italiennes ont annoncé qu'elles accorderaient un nouveau prêt de 400 millions d'euros à Alitalia pour faciliter la rationalisation de l'entreprise afin de tenter de vendre ses actifs. Le décret-loi autorisant ce prêt a été approuvé par le gouvernement italien en décembre 2019. En janvier 2020, le décret-loi a été converti en loi par le parlement italien. Confrontée à la concurrence des compagnies low cost, Alitalia accumule les difficultés depuis des années. Elle est sous tutelle depuis 2017, à la suite du rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois sur 11.000. Le gouvernement italien cherche depuis un ou des repreneurs, sans succès. "L'enquête approfondie de la Commission permettra à l'Italie et à l'entreprise, ainsi qu'à ou aux acquéreurs intéressés, d'y voir plus clair sur la question de savoir si le prêt de 400 millions d'euros constitue une aide d'État et s'il respecte les règles de l'UE en matière d'aides d'État", a précisé la Commission. Les aides d'Etat font toujours l'objet d'un suivi très strict de la part de l'exécutif européen dans la mesure où elles peuvent apporter un avantage indu à une compagnie au détriment de ses rivaux et par conséquent engendrer une distorsion de la concurrence dans l'Union. Elles sont en principe interdites mais il peut y avoir des dérogations. AlitaliaUE