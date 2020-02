China Eastern crée OTT Airlines pour exploiter ses ARJ21 et C919

China Eastern a célébré le 26 février le lancement d'une nouvelle filiale. OTT Airlines (One two three) assurera ses opérations avec les avions que le groupe a commandés auprès de la COMAC, à savoir des ARJ21 et des C919. Ce sera même elle l'opératrice de lancement du monocouloir chinois, puisque China Eastern était jusqu'à présent annoncée comme telle.



China Eastern avait passé une commande de 35 ARJ21 durant l'été 2019. L'appareil régional est déjà en service en Chine et la compagnie pourrait recevoir son premier appareil dès cette année, avec des livraisons prévues pour s'étendre jusqu'en 2024.



Les C919 figurent depuis plus longtemps au carnet de commandes de l'avionneur chinois : un accord avait été signé dès 2010 pour une vingtaine d'appareils (cinq en commande ferme et quinze options). Officiellement, les C919 sont attendus pour fin 2021 ou 2022. Mais le programme connaît des problèmes de développement qui pourraient repousser à nouveau l'entrée en service de l'appareil.



Aucun détail n'a toutefois été divulgué sur la date de lancement des opérations, ni le modèle économique retenu pour la compagnie.