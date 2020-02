Belavia prend trois Embraer E195-E2 pour ses dessertes européennes

AerCap annonce avoir signé un accord de location avec la compagnie Belavia - Belarusian Airlines pour 3 Embraer E195-E2. La compagnie aérienne nationale biélorusse recevra ses nouveaux appareils en décembre 2020, puis en mars et avril 2021.



Belavia opère déjà avec une dizaine d'E-Jets de première génération (6 E-195 et 4 E-175). Les nouveaux appareils motorisés par de PW1900G de Pratt & Whitney devraient cependant venir plutôt remplacer des 737-500 produits il y a 25 ans.



La compagnie biélorusse précise en effet que ses nouveaux appareils moyen-courriers seront configurés avec une cabine biclasse de 125 sièges : 9 en classe affaires et 116 en classe économique. Ils seront notamment déployés sur Londres, Paris, Munich, Amsterdam, Barcelone, Nur Sultan et Sotchi.



AerCap a également indiqué que ces appareils proviennent de son carnet de commandes auprès d'Embraer, le grand loueur basé en Irlande ayant acquis un total de 50 E190-E2 et E195-E2. Le loueur dispose d'un portefeuille de 1334 avions commerciaux (appareils en pleine propriété, en gestion ou commandés).



Pour rappel, le backlog de l'avionneur brésilien comprenait un total de 153 appareils de la famille E-Jet E2 restant à livrer au 31 décembre dernier.