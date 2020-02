Singapore Airshow : Avation commande deux ATR 72-600 supplémentaires pour US-Bangla Airlines

Le loueur singapourien Avation PLC a converti deux droits d'achat d'ATR 72-600 en commandes fermes, des appareils destinés US-Bangla, la plus grande compagnie privée du Bangladesh. Cette compagnie aérienne basée à Dacca va ainsi porter sa flotte ATR à 8 appareils.



Les nouveaux appareils sont livrables à partir du mois de juin.



Avation a par ailleurs pris deux droits d'achat supplémentaires portant sur deux ATR 72-600, pour remplacer ceux qui ont été exercés.



« Il est agréable d'avoir deux clients satisfaits en même temps. L'élargissement continu de la flotte d'US-Bangla confirme les performances inégalées de l'ATR et sa capacité à assurer une connectivité régionale à travers le Bangladesh » a annoncé Stefano Bortoli, le président exécutif d'ATR.



ATR note qu'avec un coût par siège le plus bas de ce segment de marché, l'ATR 72-600 est le seul avion à s'avérer rentable dans un environnement où les prix des billets sont peu élevés, ce qui correspond particulièrement au marché intérieur bangladais.



Les appareils serviront par ailleurs à alimenter les vols internationaux d'US-Bangla via Dacca.