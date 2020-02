Singapore Airshow : PNG Air sera la compagnie de lancement de la version STOL de l'ATR 42-600

La compagnie régionale de Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG Air (ex-Airlines PNG) a commandé trois exemplaires de l'ATR 42-600S, la nouvelle version STOL de l'ATR 42-600. PNG Air devient aussi la compagnie de lancement de cette variante à décollage et atterrissage courts lancée en octobre dernier.



Les nouveaux appareils viendront d'ailleurs remplacer certains Dash 8-100 vieillissants de la compagnie, des appareils configurés entre 20 et 36 sièges.



PNG Air opère aussi avec sept ATR 72-600 (photo), des appareils qui ont permis de conquérir plus de 40% de parts de marché sur les vols domestiques.



Pour rappel, l'ATR 42-600S pourra opérer à partir de pistes de 800 m de long seulement (avec 40 passagers à bord dans des conditions de vol standard), contre 1 000 m pour la version classique, lui permettant ainsi de desservir près de 500 aéroports supplémentaires à travers le monde dont un tiers pour la seule région Asie-Pacifique.



Sa mise en service est prévue pour le second semestre 2022.