Airbus teste MAVERIC pour esquisser les futures générations d'avions

Peut être est-ce l'influence de la sortie prochaine de la suite de Top Gun, mais Airbus vient de dévoiler MAVERIC, le 11 février en ouverture du salon de Singapour. N'en déplaise aux cinéphiles, point de Tomcat ici, mais un démonstrateur technologique d'aéronef à fuselage intégré (« blended wing body » ou BVB). Comme son nom l'indique - Modèle réduit d'avion pour la validation et l'expérimentation de commandes innovantes robustes - il s'agit ici pour Airbus de défricher les principes inhérents au contrôle et au comportement en vol de ce type de configuration.



Ce projet est développé dans le plus grand secret depuis 2017 par une équipe de dix personnes au sein du Flight Lab d'Airbus UpNext. Selon le...