Singapore Airshow : Collins Aerospace dévoile son hub dédié à l'innovation de Singapour

L'équipementier américain Collins Aerospace, fruit du rapprochement d'UTC Aerospace Systems (UTAS) et de Rockwell Collins, a profité de l'ouverture du salon aéronautique de Singapour pour annoncer la création d'un centre dédié à l'innovation dans l'île État, directement liés à ses installations déjà présentes en bord de piste de l'aéroport de Changi. Il contribuera à améliorer ses services MRO mondiaux grâce aux sciences numériques.



Le « Singapore Innovation Hub » de Collins Aerospace Systems va notamment se consacrer à la robotique, à l'automatisation et à la science des données, avec d'importantes retombées technologiques qui viendront normaliser et optimiser les outils et processus en vigueur dans le réseau MRO mondial de l'équipementier d'ici cinq ans, au grand bénéfice des compagnies aériennes. Collins Aerospace s'est même engagée à fournir plus d'une quarantaine de démonstrations de faisabilité au cours des cinq prochaines années.



« C'est vraiment un grand moment pour nous » s'est réjouit Bob Butz, directeur général et vice-président, Global Repair Services de Collins Aerospace. Il nous annonce que près de 1000 m2 sont désormais dédiés à l'innovation à Singapour. « Mais avec le lien direct avec notre centre de service de Singapour, c'est comme ci nous avions un laboratoire encore plus grand » nous explique-t-il.



Il rappelle aussi que Collins Aerospace est présent dans l'île État depuis le début des années 70 et que les investissements y sont continus, portés par le très bon niveau de la main-d'oeuvre sur place, mais aussi par que l'environnement des affaires à Singapour.



« Cela a aussi été d'importants catalyseurs pour la création du hub » nous confie-t-il. Le centre d'innovation de Singapour emploiera près d'une quarantaine de profils hautement qualifiés. Bob Butz explique aussi que les démonstrations de faisabilité ne concerneront pas que le monde des services, avec la possibilité de les voir aussi adoptées plus largement par certains des quelques 300 site de production de Collins Aerospace.



« Mais pour nous, le hub c'est vraiment les fondations de notre shop MRO du futur » annonce-t-il. « Nous souhaitons vraiment faire évoluer certaines activités de tous les jours vers des activités à plus forte valeur ajoutée ». Il note aussi que les réparations sont aussi plus complexes alors quand même temps, les clients ont besoin d'une plus grande visibilité en restant connecter tout le long du processus.



Ainsi, selon Bob Butz, l'atelier de maintenance du futur s'articule ainsi selon trois concepts majeurs. Le premier est la « connectivité client », qui permet d'améliorer et d'accélérer les interactions (portail client, amélioration de la gestion des stocks et de la disponibilité des pièces, apport d'éléments pronostiques au niveau des réparations..). Vient alors ensuite le concept d' « opérations intégrées », qui n'a pas de sens sans le premier, et qui viendra réduire un grand nombre de processus aujourd'hui manuels grâce la reconnaissance optique, aux robots, à la localisation en temps réel des pièces par RFID...



Enfin, le dernier concept est l'utilisation des très nombreuses données présentes un peu partout dans la maintenance pour avoir des outils unifiés permettant de gagner du temps dans les processus de décisions.



À noter que le centre d'innovation de Singapour a aussi vocation à devenir l'un des trois centres d'excellence pour les technologies de fabrication additives de Collins Aerospace, même si Bob Butz rappelle aussi que ce type de production de pièces reste encore très tributaire des contraintes de certification émanant des différentes autorités.