Le H160 d'Airbus Helicopters avance sur tous les fronts

Les choses se précisent pour le H160. L'hélicoptère biturbine de classe moyenne d'Airbus Helicopters n'est plus qu'à quelques encablures de sa certification civile, tandis que la phase de pré-développement de sa version militaire H160M vient d'être lancée, le 6 février, avec la Direction générale de l'armement (DGA) et Safran Helicopter Engines.



Ce ne serait plus qu'une question de mois, voire de semaines. Le H160 est tout proche de sa certification par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). L'appareil doit ainsi entrer en service cette année, conformément au calendrier avancé depuis deux ans. Le programme connaît néanmoins deux ans de retard par rapport aux prévisions faites lors de son lancement en 2015 - à partir du projet X4....