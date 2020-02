Bruxelles pose ses priorités aéronautiques pour 2020

Alors que les nouveaux Parlement et Commission européens sont désormais bien installés, Bruxelles commence à établir sa feuille de route pour l'année qui débute. Et le programme s'annonce chargé pour l'aéronautique comme pour le transport aérien. Après avoir élu sa direction, l'intergroupe Ciel & Espace a présenté ses priorités pour 2020 sur les aspects industriels. De son côté, la Commission a transmis sa feuille de route pour l'année au Parlement, avec plusieurs sujets ayant directement trait à l'organisation du transport aérien.



Groupe non officiel de députés européens attachés à l'aéronautique et l'espace, l'intergroupe Ciel & Espace a élu le Roumain Marian-Jean Marinescu comme président. Après avoir été vice-président, il succède à la députée allemande Monika Hohlmeier. Il...