Le sous-équipementier aéronautique Figeac Aéro a annoncé mardi un chiffre d'affaires en croissance lors de son 3e trimestre et prévoit un excédent brut d'exploitation stable sur l'intégralité de son exercice décalé 2019-2020 en dépit des turbulences qui secouent actuellement son secteur. Sur le trimestre écoulé, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 118,3 millions d'euros, en hausse de 5,7% (+3,1% en organique) "grâce aux gains de nouveaux contrats", précise un communiqué qui déplore les "vents contraires du secteur aéronautique". Figeac Aéro regrette ainsi la crise du Boeing 737 MAX, le décalage de la certification du Boeing 777X, la fin de la montée en cadence de l'Airbus A350 ou l'arrêt de l'Airbus A380. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité progresse néanmoins de 9,2% (6,5% en organique), pour s'établir à 342,7 millions d'euros, une nouvelle fois portée par le dynamisme de la division Aérostructures (+10,4% de croissance) qui compte pour 88% du chiffre d'affaires global. "Dans un contexte de difficultés passagères du secteur aéronautique, Figeac Aéro devrait délivrer une croissance supérieure au secteur et afficher une stabilité de l'excédent brut d'exploitation pour l'exercice 2019-2020", indique encore l'entreprise. Celle-ci annonce également avoir défini une nouvelle phase de son plan de développement pour la période 2021-2024, qui prévoit notamment d'amplifier le rôle de la région Amérique du Nord et de réduire l'endettement.