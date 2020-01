Coronavirus : les compagnies du groupe Lufthansa annulent tous leurs vols vers la Chine

Le groupe Lufthansa a annoncé mercredi la suspension immédiate de tous ses vols vers et en provenance de la Chine continentale, alors que quatre cas d'infection par le nouveau coronavirus ont été détectés en Bavière. L'annulation des vols, s'applique jusqu'au 9 février, mais les compagnies du groupe, Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines, "s'envoleront vers leurs destinations respectives en Chine une dernière fois", a expliqué la compagnie, sans préciser la date de ce dernier vol. "Nous voulons donner à nos clients la possibilité de prendre leur vol prévu et à nos équipages de retourner en Allemagne, en Suisse et en Autriche", a indiqué la compagnie dans un communiqué. L'aéroport de Hong Kong continuera lui à être desservi normalement. Cette décision intervient après que l'Allemagne a appelé lundi ses ressortissants à éviter les voyages "non indispensables" en Chine alors qu'augmentent les craintes d'une extension rapide du nouveau coronavirus. "Les voyageurs devraient réfléchir à repousser ou annuler des voyages non indispensables en Chine", avait déclaré le même jour le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas devant la presse. Le groupe Lufthansa assure en temps normal soixante-treize liaisons par semaine vers les aéroports chinois, notamment Pékin et Shanghai. La compagnie aérienne britannique British Airways a elle aussi annoncé mercredi la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine continentale. La compagnie indonésienne Lion Air, qui exploite la plus grande flotte d'Asie du Sud-Est, l'a imitée dans la foulée, avec une annulation des vols à partir du 1er février. La compagnie hongkongaise Cathay Pacific, l'américaine United Airlines et Air Canada ont elles aussi annoncé leur intention de réduire leur desserte. En Chine, vingt-six décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés depuis la veille, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires, faisant état au total de 132 morts et 5.974 cas confirmés de contamination.