Mitsubishi : vers un sixième report pour l'avion régional SpaceJet

Le calendrier de livraison du nouvel avion de ligne régional SpaceJet du japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) va être différé pour la 6e fois, a assuré la chaîne de télévision publique japonaise NHK, une information non confirmée dans l'immédiat. En janvier 2017, MHI avait annoncé un 5e report à mi-2020 de la mise en service du Mitsubishi Regional Jet (MRJ, rebaptisé depuis SpaceJet), mais cette échéance est devenue intenable, selon la chaîne. La nouvelle échéance est fixée courant 2021, au mieux, ajoute la NHK. Il a fallu modifier la conception des circuits électriques de l'avion, et l'obtention des certifications prendra plus de temps que prévu, précise la chaîne selon qui MHI devrait officialiser ce report lors de sa conférence de presse de présentation de résultats le 6 février. Le groupe, qui a lancé ce projet il y a plus de dix ans, a rencontré de très nombreuses difficultés techniques et a modifié plusieurs fois les spécifications de l'appareil. Le premier vol d'essai a été effectué en novembre 2015 à Nagoya (centre) et les tests se poursuivent depuis, en partie aux Etats-Unis, mais pas forcément au rythme espéré pour obtenir le total d'heures de vol et les garanties techniques requis. MHI, qui est aussi un important fournisseur de l'américain Boeing, souhaitait vendre au moins 1.000 exemplaires de son MRJ. Cette ambition est loin d'être atteinte. Il avait gagné jusqu'à 447 commandes, mais a souffert d'annulations et il ne lui reste désormais plus que 287 ordres d'achat (dont 163 fermes) pour l'ensemble de la gamme du SpaceJet.