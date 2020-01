Condor sera finalement reprise par la compagnie polonaise LOT

La compagnie aérienne polonaise LOT va racheter la filiale Condor du voyagiste Thomas Cook, en faillite, laquelle avait pu maintenir ses vols depuis septembre grâce à une aide publique transitoire.



"Nous avons trouvé ensemble une solution durable et responsable pour Condor", a indiqué vendredi Ralf Teckentrup, le directeur commercial de Thomas Cook, lors d'une conférence de presse.



La compagnie aérienne allemande cherchait depuis plusieurs mois un repreneur, après l'annonce de la faillite du voyagiste Thomas Cook, sa maison mère.



Elle avait obtenu en septembre un prêt de 380 millions d'euros garanti par l'Etat allemand pour continuer son activité.



Aucun détail financier de l'accord n'a été rendu public par les deux entreprises.



"Nous paierons un prix juste, qui nous permettra de rembourser l'intégralité des prêts" accordés à Condor, s'est borné à déclarer Rafal Milczarski, le président de la compagnie polonaise.



"Avec cette opération nous voulons devenir un leader de l'aviation européenne", a-t-il ajouté.



La transaction devrait "être bouclée" d'ici "avril 2020", dès que les entreprises auront reçu l'aval des autorités européennes de la concurrence.



Condor, fondée en 1956, dispose de 58 avions et emploie 4.900 personnes. Ses destinations phares sont la Méditerranée et les Etats-Unis.



Forte d'une flotte de 80 appareils, LOT a transporté plus de 10 millions de passagers l'an dernier principalement en Europe centrale, un chiffre plus que doublé en quatre ans.



Les deux compagnies pourraient transporter, en cumulant leurs clientèles, près de 20 millions de passagers par an, selon un communiqué de LOT.



Réagissant à cette annonce, le syndicat de personnels de cabine UFO s'est réjouit d'une "bonne nouvelle", après les "incertitudes de ces derniers mois".