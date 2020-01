L'Eurocae s'attaque à la lutte anti-drone sous la direction d'Indra

Alors que la menace d'intrusion de drones dans le trafic aérien devient de plus en plus prégnante, l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (Eurocae) a décidé de s'emparer du sujet afin de définir des standards pour lutter contre ce phénomène. Le groupe de travail WG-115 « Anti-drone », dit C-UAS, a été créé fin 2019. Sa première réunion s'est tenue en décembre avec 44 participants venus de 36 organisations, dont l'EASA et Eurocontrol, sous la direction d'Indra. Le groupe espagnol l'a lui-même annoncé mi-janvier.



L'objectif du WG-115 est de permettre « une mise en oeuvre sûre et harmonisée des systèmes de lutte anti-drone » chez les différents acteurs européens, à commencer par les aéroports et les prestataires de...