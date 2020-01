La crise pétrolière estompée, les aéroports du Congo reprennent le contrôle sur leur trafic

Durement frappée par la crise pétrolière mondiale de 2014, l'économie du Congo, essentiellement dépendante des recettes de ce produit, se redresse progressivement. En 2019, le secteur des transports aériens a lui aussi renoué avec la croissance. « La tendance est désormais positive puisque la chute importante, qui voyait chaque année une perte annuelle de trafic de plus 15 %, semble enrayée », affirme Daniel Lefebvre, nouveau directeur général d'AERCO, aéroports du Congo, depuis juillet 2019.



L'année dernière, les principaux aéroports du pays ont traité plus de 1,1 million de passagers. « Notre trafic tend à se stabiliser, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de quatre ans durant lesquels nous avons perdu plus de 40 % de notre trafic...