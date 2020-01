Airbus A320neo : Spirit Airlines a finalisé sa nouvelle commande de 100 avions

La compagnie low-cost américaine Spirit Airlines a finalisé sa commande avec Airbus portant sur 100 nouveaux appareils de la famille A320neo le 6 janvier.



Mieux, la commande porte désormais sur 100 nouveaux avions, et non plus sur « jusqu'à 100 appareils » comme cela avait été annoncé lors de la signature du protocole d'accord en octobre dernier.



Cette nouvelle commande ferme porte sur une combinaison d'A319neo, d'A320neo et d'A321neo. Elle est valorisée à plus de 10 milliards de dollars selon les prix catalogue 2018 de l'avionneur européen, ces derniers publiés.



Les nouveaux monocouloirs sont attendus d'ici 2027. À noter que la compagnie américaine détient toujours des options pour une cinquantaine d'exemplaires supplémentaires.



Spirit Airlines aligne aujourd'hui une flotte tout Airbus de 146 appareils : 30 A319, 64 A320, 22 A320neo (photo) et 30 A321. La compagnie basée à Fort Lauderdale (Floride) doit recevoir 48 A320neo en 2020 et 2021.



Les A320neo de Spirit Airlines déjà en flotte sont motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney. La motorisation des 100 nouveaux appareils n'a pas encore été annoncée, Airbus indiquant que la compagnie se prononcera « à une date ultérieure ».



Pour rappel, Spirit est la compagnie qui affiche la plus forte croissance aux États-Unis aujourd'hui.



Selon Airbus, le carnet de commandes de la famille A320neo dépasse désormais les 7300 appareils fermes pour plus de 110 clients.