Quelques idées de cadeaux de dernière minute pour un Noël aéro

Cartable Buenos Aires et protège-passeport de la collection Saint-Exupéry, Léon Flam



Léon Flam a lancé cette nouvelle collection Saint-Exupéry à la fin de l'été. Alliant cuir de qualité, tannage végétal, travail à la main et réalisé en France, le cartable Buenos Aires marie le brun et le rouge, abrite ordinateur et documents et s'associe parfaitement au protège-passeport de la collection. Tous deux sont ornés de la signature et d'un dessin d'avion du pilote et écrivain. Non contents d'apporter une pointe d'élégance aux journées de travail, ils sont aussi éthiques : 30% des ventes vont à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ).

Cartable Buenos Aires : 480 euros

Protège-passeport : 50 euros

Disponibles sur le site de





© Léon Flam



© Léon Flam

Le Calend'art 2020, Damien Charrit



Comme chaque année, Damien Charrit publie son calendrier. L'illustrateur a choisi ses douze illustrations « coup de coeur » parmi toutes celles qu'il a réalisées dans l'année, mêlant univers civil et militaire, récent et ancien. Le machmètre du Concorde orne la couverture pour 2020 et le style choisi pour 2020 est un rappel à la nouvelle collection Légende, lancée en novembre.

Calendrier 2020 : 14 pages format A3 sur papier couché mat, 22 euros.

Disponible sur le site de





© Damien Charrit

L'agenda Saint-Exupéry, éditions GD (Printcorp)



A l'aube de la nouvelle année, il est temps de choisir son agenda 2020. Et que diriez-vous si vous pouviez la vivre en compagnie d'Antoine de Saint-Exupéry tout au long de l'année ? Avec l'agenda des éditions GD, c'est possible. Ses 160 pages sont ponctuées par les étapes de la vie aventureuse du pilote, de son enfance à sa fin tragique, en passant par ses expériences d'aviateur, de journaliste et d'écrivain.

Agenda : 160 pages, 24 × 25.5 × 1.5 cm, 28 euros

Disponible sur le site des





© Editions GD

Polo collection Mustang/D-Day, Barnstormer



Avec ce polo inspiré du P51-D Cape Cod Express, Barnstormer a choisi de rendre hommage au Capt. Chester Coggeshall du 343rd fighter squadron, qui a participé au débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie.

Polo 100% coton coton PIMA maille piqué, fabriqué en France, 89 euros.

A commander





© Barnstormer

Porte-monnaie de Paul, Les petites peaux de vaches



Pour un cadeau écolo et pratique, on peut aussi opter pour le « porte-monnaie de Paul ». Fin, doté d'un compartiment zippé pour la monnaie et de deux poches pouvant accueillir billets et/ou carte de crédit, il se glisse facilement dans la poche. Disponible en plusieurs couleurs et avec trois finitions au choix pour mettre en valeur la marque Les petites peaux de vaches, il est fabriqué à partir des chutes de cuir provenant notamment de l'industrie aéronautique, qui seraient jetées à la poubelle autrement.

Disponible en marron chocolat, bleu marine, bleu orage ou orange, 11 x 7 cm, 20 euros.

A acquérir sur le site





© Les petites peaux de vaches

Maquette du Robin DR 400, l'Oiseau Rare



Une nouvelle marque s'est créée cette année à faire découvrir aux férus de modèles réduits. L'Oiseau Rare a vocation à rendre accessibles des modèles réduits d'avions rares sous cette forme. Pour sa première maquette, le créateur a choisi le Robin DR400, difficile à trouver à l'échelle 1/48. Le kit compte une quarantaine de pièces, dont deux capots, deux verrières et des cônes d'hélice pour personnaliser sa construction.

Disponible chez différents revendeurs spécialisés.



© L'Oiseau rare

Des meubles à partir de pièces d'Airbus, A Piece of Sky



Pour ceux qui sont nostalgiques du ciel dès que leur pied se pose sur le sol, Airbus a sa solution. Au travers du projet A Piece of Sky et de partenariats avec des associations et des créateurs, des pièces d'avions démantelés connaissent une deuxième vie sous forme de meubles ou d'objets de décoration. Christelle Doutey, designer à Nantes, a ainsi imaginé Window I, une table basse réalisée dans un encadrement de hublot d'A320. Quant à Oxygen I, elle sort de l'imagination du sculpteur Christian Grinsinger et est conçue par Initiative solidaires à Aubervilliers à partir des hublots de l'A320. D'autres pièces sont proposées et ne demandent qu'à atterrir dans votre salon.

Window I, L : 44cm, l : 34 cm, h : 36 cm, différents coloris disponibles, livraison à partir de janvier, 851 euros

Oxygen I, L : 32 cm, l : 25 cm, h : 40 cm, différents coloris disponibles, livraison à partir de janvier, 549 euros.

Visitez



© A Piece of Sky / Airbus

Aéroport de Paris le Bourget. 1910 - 2019. Un siècle d'histoire, Jean-Emmanuel Terrier. Editions Amarena, en collaboration avec le Musée de l'air et de l'espace



Retour sur plus de cent ans d'histoire à l'aéroport du Bourget, afin de mieux connaître cet aéroport mythique, l'un des plus anciens encore en activité. Jean-Emmanuel Terrier retrace les grandes dates de la plate-forme, s'appuyant sur les archives, des articles de presse et des photographies parfois inédites. De quoi enrichir sa bibliothèque.

Format : 220 x 270 mm, 160 pages, 30 euros

Disponible sur la



© La Boutique du pilote

T-shirt pilote et co-pilote, le Slip français



Le Slip français a pensé aux adeptes du « made in France » et d'aéro en lançant une collection de t-shirts « pilote » et « co-pilote ».

T-shirt 100% coton, 65 euros.

Disponible



© Le Slip français

La tasse des 40 ans d'ArianeGroup



Quoi de mieux qu'une jolie tasse rétro pour savourer son thé le matin ? A l'occasion de ses quarante ans, ArianeGroup se propose d'accompagner vos petits-déjeuners (ou vos futures séances de camping) avec cette tasse de 300 ml en métal et émail, parée du logo anniversaire simple et élancé.

Bord en acier inox, lavage à la main, 14,99 euros.

A commander sur



© ArianeGroup

Le masque de nuit A350, Air France



Une petite attention pour les vrais fans de l'A350. A ceux qui iraient jusqu'au bout pour avoir le profil élégant de l'appareil, Air France propose d'enfiler son masque emblématique pour la nuit - ou pour passer inaperçu sur le tarmac ?

Masque 100% coton, 5 euros.

A découvrir parmi les autres objets commémoratifs de l'arrivée de l'Airbus chez Air France sur



© Air France

Le flight jacket Mermoz, Aerobatix



Pièce maîtresse de tout dressing, le blouson d'aviateur est mythique et indémodable. Aerobatix propose le Flight Jacket Mermoz, celui de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Conçu et fabriqué en France, il est en cuir de vachette pleine fleur, avec une doublure bordeaux en polyester de satin, rehaussé de patchs en cuir et de barrettes épaules, et proposé en coupe courte resserrée à la taille.

Flight Jacket Mermoz, 1 495 euros.

A commander chez



© Aerobatix

Le week-end en montgolfière, Sport-Découverte



Pourquoi ne pas s'offrir du temps ensemble et des sensations ? C'est ce que propose Sport-Découverte avec un combiné hôtel - baptême en montgolfière dans la région des châteaux de la Loire. Vous serez logés à l'hôtel Domaine des Thomeaux (3 étoiles) près d'Amboise et pourrez profiter d'un survol d'une heure de la vallée de la Loire, ses abbayes, ses châteaux, et notamment l'emblématique château de Chenonceau.

A partir de 313 euros.

A réserver



© Sport-Découverte



Et comme Noël est avant tout une fête pour les enfants, il ne faut surtout pas oublier les graines de passionnés !



T-shirt Concorde, Aeroscopia



Voilà un t-shirt qui va en jeter dans la cour de récré. Après avoir célébré comme il se devait le cinquantenaire du premier vol du Concorde, le musée Aeroscopia permet aux jeunes passionnés de garder sur eux un souvenir de ce mémorable événement en arborant le bel oiseau blanc et son machmètre sur le torse.

T-shirt en coton, 16,90 euros

A réserver sur la boutique



© Aeroscopia

Cahier de coloriage, boutique de la Patrouille de France



Les enfants trouveront en ce cahier de coloriage un instrument parfait pour rêver aux acrobaties de la Patrouille de France, tout en savourant un moment de détente et d'application. Chaque carnet regroupe différents modèles de coloriage sur 24 pages.

Format : 21 X 29,7 cm, 12 euros

A réserver sur la boutique de



©Armée de l'air



