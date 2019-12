Accord salarial entre British Airways et ses pilotes

Les pilotes du syndicat Balpa ont accepté lundi un accord salarial avec la compagnie aérienne British Airways après un mouvement social de plusieurs mois et une grève historique de deux jours en septembre. "Un vote des pilotes de British Airways s'est conclu (lundi) à la suite du différend sur la rémunération et les conditions de travail", a twitté le syndicat Balpa. Les membres du syndicat de pilotes ont voté "à 9 contre 1 en faveur de l'accord qui avait été proposé par l'organisme de médiation Acas et recommandé par Balpa", ajoute-t-il. La compagnie aérienne britannique avait offert une hausse de salaires de 11,5% sur trois ans, mais les pilotes demandaient un plus fort intéressement, faisant valoir qu'ils avaient accepté des baisses de leurs émoluments pendant les années difficiles traversées par British Airways sur la dernière décennie. En septembre, ils avaient massivement débrayé pour la première fois de leur histoire, entraînant l'annulation de 1.700 vols sur deux jours de grève et perturbant les voyages de quelque 200.000 passagers. L'aéroport de Heathrow à Londres, principal "hub" de BA, avait été le plus touché. Fin novembre British Airways avait salué une "étape positive" dans le conflt sur les salaires avec ses pilotes qui menaçaient de faire grève à Noël. En septembre, la maison mère de British Airways, IAG, avait abaissé ses prévisions de résultats pour l'année, principalement en raison de la grève historique des pilotes, qui lui a coûté 137 millions d'euros.