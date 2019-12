Qantas choisit l'Airbus A350-1000 plutôt que le 777X pour les vols les plus longs au monde

La compagnie australienne vient de sélectionner Airbus et une nouvelle version à très long rayon d'action de l'A350-1000 pour lancer sa liaison sans escale entre Londres et Sydney (Projet Sunrise) en 2023.



Airbus vient de remporter une victoire emblématique sur le terrain de l'ultra long-courrier. Qantas vient de sélectionner l'A350-1000 comme « avion préféré » pour son projet Sunrise, le 13 décembre, au détriment du 777X de Boeing. Le constructeur européen devra néanmoins attendre encore quelques mois avant de sabler le champagne, aucune commande n'étant encore signée. C'est en mars prochain que le groupe australien prendra sa décision finale quant au lancement de ce projet Sunrise, qui consiste à relier Londres et Sydney (la fameuse « Kangaroo Route ») à partir du premier semestre 2023.



Qantas a pris cette décision « après une évaluation détaillée du Boeing 777X et de l'Airbus A350 ». Après avoir remercié les deux participants, Alan Joyce, PDG du groupe australien, a déclaré : « L'A350 est un avion fantastique et l'accord sur la table avec Airbus nous offre la meilleure combinaison possible de conditions commerciales, d'efficacité énergétique, de coûts d'exploitation et d'expérience client. »



Les moteurs Rolls Royce Trent XWB, qui équipent l'appareil européen, semblent aussi avoir pesé dans la balance. Leur « grande fiabilité » a été mise en avant, tandis qu'Alan Joyce a loué « la combinaison avion-moteur [...] qui a fait ses preuves après plus de deux ans en service. C'est le bon choix pour les missions Sunrise et c'est aussi le bon choix sur le plan économique pour faire d'autres routes long-courriers si nous le souhaitons. »



Vers un A350-1000ULR



La desserte de la Kangaroo Route (plus de 9 100 nm, soit 17 000 km) par l'A350-1000 implique le développement d'une nouvelle version ultra long-courrier de l'appareil, à l'image de ce qui a été fait avec l'A350-900ULR pour Singapore Airlines. Airbus va ainsi réaliser une « légère hausse » de la masse maximale au décollage (MTOW) de son avion et y installer un réservoir additionnel. Actuellement l'A350-1000 peut décoller avec une masse maximale de 316 tonnes et emporter jusqu'à 159 000 litres de carburant. Pour rappel, pour l'A350-900ULR, Airbus avait seulement modifié le réservoir central de l'avion pour passer à une capacité d'emport de 165 000 litres (+24 000 litres) et avait porté sa MTOW à 280 tonnes (+20 tonnes).



Un travail sera aussi nécessaire entre le constructeur et la compagnie pour dessiner une cabine apte à recevoir des passagers dans de bonnes conditions pour des vols pouvant durer jusqu'à 21 heures. Les A350 du projet Sunrise devraient ainsi recevoir un aménagement entièrement nouveau sur les quatre classes prévues (première, affaires, économie premium et économie), et des espaces d'étirement y seront intégrés. Qantas pourra notamment s'appuyer sur les expériences menées lors de vols de livraison de trois 787-9, dont le dernier est prévu ce mois-ci.



Si le projet est finalement lancé, la commande initiale portera sur douze appareils. Les besoins de Qantas pourraient néanmoins représenter jusqu'à une vingtaine d'appareils, d'autant que des vols vers New York (8 600 nm) seraient aussi à l'étude. Le groupe australien a désormais jusqu'à mars 2020 pour concrétiser sa commande et sélectionner des créneaux de livraison. Initialement arrêtée en février, cette date butoir a été repoussée d'un mois en accord avec Airbus afin de pouvoir conclure plus sereinement le contrat et régler un certain nombre de prérequis au lancement du projet.



A en croire Qantas, cela ne devrait pas impacter le reste du calendrier, avec un début des vols prévu au premier semestre 2023. Il faut tout de même rappeler que la date de 2022 était évoquée lors de l'annonce du projet l'an dernier.



Quelques questions encore en suspens



Parmi les prérequis encore à régler, Qantas doit obtenir l'aval de l'Autorité de sécurité de l'aviation -civile australienne (CASA) notamment sur la question de la gestion des risques inhérents à la fatigue. Là aussi, les livraisons des trois 787-9 ont permis d'accumuler de l'expérience. Et selon la compagnie, la CASA aurait « indiqué à titre provisoire qu'elle ne voyait aucun obstacle réglementaire aux vols Sunrise ».



Qantas semble aussi proche de conclure un accord avec ses personnels navigants techniques, par l'intermédiaire de l'Association des pilotes australiens et internationaux (AIPA). La compagnie espère ainsi obtenir un accord pour des gains de productivité et d'efficacité en échange d'augmentations salariales annuelles de 3% et d'opportunités de promotion pour ses pilotes long-courrier.



S'il reste donc quelques étapes à franchir, les voyants sont donc principalement au vert pour faire de l'A350-1000ULR (ou quelque soit sa dénomination) le vecteur de la Kangaroo Route. Et cette sélection pourrait bien en inspirer d'autres, par Singapore Airlines ou Cathay Pacific par exemple pour desservir les Etats-Unis.