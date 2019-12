Le PDG de Jasmin Airways dévoile les ambitions du nouveau-venu dans le ciel tunisien

Jasmin Airways peut enfin voler de ses propres ailes. La nouvelle compagnie privée tunisienne a reçu son certificat de transport aérien le 5 décembre 2019. Son président directeur général, Ali Ben Amara, dévoile ses ambitions.



Initié en 2013, le projet de lancement de Jasmin Airways avait été mis en suspens dans un contexte politique d'après-révolution qui n'était pas très favorable. « Aujourd'hui on retrouve une Tunisie plus stable et donc les lendemains augurent de meilleures perspectives » soutient Ali Ben Amara.



Pour le démarrage des opérations, Jasmin Airways a réceptionné deux Embraer E170 de 76 sièges en full economy en juin et août dernier. Ceux-ci sont actuellement déployés en wet-lease chez Tunisair Express. « Nous avons transporté près de 5000 passagers en presque un mois de location ».



D'après le plan de croissance de la flotte, le transporteur disposera d'une flotte exclusive Embraer, en configuration charter. « Ce sont des...