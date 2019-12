British Airways se projette dans l'impression 3D

Alors que la fabrication additive s'impose comme une solution industrielle chez les constructeurs et équipementiers, elle semble aussi faire son chemin chez les compagnies aériennes. C'est le cas pour British Airways, qui a dévoilé ses ambitions pour l'impression 3D à l'occasion de son BA2119: Flight of the Future, exposition consacrée à l'innovation pour célébrer le centenaire de la compagnie britannique.



British Airways travaille ainsi sur un projet d'implantation d'imprimantes 3D sur plusieurs aéroports de son réseau mondial d'ici quelques années, afin de pouvoir remplacer des pièces défectueuses à bord de ses avions lors de leurs escales. Ce prépositionnement de moyens de fabrication additive offrirait une solution plus rapide et moins émettrice de CO2 avec la production desdites pièces directement sur place plutôt que de les acheminer depuis un centre de soutien.



La compagnie se concentre pour l'instant sur des éléments de cabine, non critiques pour le vol mais importants pour maintenir la qualité du service et le confort à bord. Elle cite en exemple des pièces de tablettes de sièges, de systèmes de divertissement à bord (IFEC) ou de toilettes.



British Airways semble néanmoins vouloir aller plus loin. Elle a ainsi fait un classement des dix principales utilisations envisageables de l'impression 3D pour les compagnies aériennes dans le futur. Il s'y trouve des éléments déjà cités ou apparentés comme les tablettes de sièges, les écrans d'IFEC, les pièces de sièges, de coffres à bagages ou de parois de cabine, ainsi que des petits éléments de service et de confort (couverts, produits de trousses de toilette). Mais la compagnie britannique imagine aussi des applications pour des éléments plus critiques comme des éléments de fenêtres, des plaques de circuits imprimés pour composants électriques, ou encore des interrupteurs pour le poste de pilotage.