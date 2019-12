Air Botswana ajuste son plan de restructuration avant sa privatisation à venir

En fin d'année 2015, le conseil d'administration d'Air Botswana a été dissous et son directeur général, limogé. A ce moment, la situation financière et les performances du transporteur national étaient inquiétantes et peu reluisantes. A la faveur de la reconstitution d'un nouvel exécutif, Agnès Tsholofelo Khunwana, précédemment directrice financière, a pris les rênes de la compagnie avec pour mission d'exécuter le plan de restructuration sur la période 2016-2021. Après quatre ans, la directrice générale constate un redressement progressif des activités.



« Notre exercice financier se termine le 30 avril 2020. Nos résultats seront certes inférieurs à ceux de l'exercice précédent pour la plupart des indicateurs de performance clés, principalement en raison de la transition en cours, mais, depuis septembre...