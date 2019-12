Recherche aéronautique : le Sénat s'inquiète de la fragilisation de l'ONERA

La commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat s'inquiète d'une "fragilisation" du laboratoire français de recherches aéronautiques et spatiales Onera et a appelé jeudi le gouvernement à le "doter des moyens dont il a besoin". Les "appels répétés pour doter enfin l'Onera de moyens au niveau de son excellence scientifique et technologique n'ont toujours pas été entendus par le gouvernement", regrette la commission dans un communiqué. L'Onera dispose d'un budget de 235 millions en 2019, dont près de 106 millions de subvention publique provenant du ministère des Armées. Pour les rapporteurs du projet de budget 2020, cette "subvention n'évolue pas favorablement. En effet, elle passe de 104,7 millions d'euros à 105,7 millions d'euros, soit une hausse d'un million d'euros. Mais il faut savoir qu'en 2019 l'Etat apportait également 2 millions d'euros de dotation en fonds propres. L'effort de l'Etat pour l'Office diminue donc en réalité d'un million". Le gouvernement a récemment indiqué son intention de revoir à 110 millions d'euros sa subvention pour 2020 et 2021, mais "cette progression n'est pas inscrite" dans le projet de loi de finances pour 2020, déplorent les sénateurs. Ils regrettent que la ministre des Armées Florence Parly n'ait "apporté aucune réponse" sur la question lors de l'examen du budget. "On a un outil absolument remarquable et aujourd'hui cet organisme est sous tension", a reconnu mercredi le PDG de l'Onera, Bruno Sainjon, devant les sénateurs. L'équivalent allemand de l'Onera, le DLR, disposait pour sa seule partie aéronautique d'une subvention de 202 millions d'euros en 2018. Celle-ci était de 134 millions en 2011 quand celle de l'Onera était de 115 millions, a-t-il relevé, notant que "cela va être compliqué de lutter à armes égales". D'autant que le DLR a déjà obtenu les contrats du gouvernement allemand pour lancer les études de recherche sur le futur avion de combat franco-allemand SCAF, alors que l'Onera, qui dispose de plus d'expertise en la matière, attend toujours côté français, a-t-il noté. L'Onera est "une pépite technologique de niveau mondial" mais "cela ne pourra durer si nous continuons à le sous-doter alors que nos partenaires et concurrents accélèrent leur effort", selon le président de la commission Christian Cambon. Acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, l'Onera emploie environ 1.900 personnes. Il est placé sous la tutelle du ministère des Armées et a contribué à tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe (Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars...).