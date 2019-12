L'A350-1000 d'Airbus va pouvoir transporter plus de passagers

Le certificat de type de l'A350 vient de changer. L'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) vient d'accéder à la demande d'Airbus en portant la capacité maximale de l'A350-1000 à 480 passagers, au lieu de 440 jusqu'alors. Ceci a été rendu possible grâce à des modifications liées aux issues de secours de l'appareil et aux procédures d'évacuation d'urgence.



Une compagnie souhaitant installer plus de 440 sièges dans son A350-1000 devra ainsi faire installer des issues de secours de type « A+ ». Dotées d'un toboggan à deux couloirs, elles s'accompagnent d'un marquage lumineux repensé pour plus de visibilité, qui permet aux passagers de mieux identifier l'endroit où s'engager sur le toboggan, les différentes délimitations et comment l'évacuer, ceci quelles...