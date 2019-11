Hong Kong Airlines Hong Kong Airlines retarde le paiement des salaires en raison de la baisse de fréquentation AFP IL Y A 2 HEURES | 402 mots Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Hong Kong Airlines a annoncé vendredi que le paiement des salaires de certains membres de son personnel sera retardé, ses activités étant "durement touchées" par la crise politique que connait l'ex-colonie britannique. Près de six mois de manifestations ont porté un rude coup à la fréquentation touristique de Hong Kong et de nombreuses compagnies qui desservent la mégalopole rencontrent des difficultés. "Les activités de Hong Kong Airlines sont durement touchées par les troubles sociaux" dans le territoire "et par la faible demande persistante" pour cette destination, a indiqué la compagnie dans un communiqué. "Novembre étant une saison basse pour les voyages, nos revenus ont chuté, ce qui a eu un impact sur notre masse salariale", a expliqué Hong Kong Airlines. Elle a indiqué que le versement des salaires de novembre pour tout le personnel, à l'exception du celui de cabine et des employés à l'étranger, serait reporté au 6 décembre. La compagnie a cependant souligné que "cet arrangement salarial unique n'a pas d'impact sur son fonctionnement quotidien". Hong Kong Airlines appartient au conglomérat chinois en difficulté HNA Group, qui tente de réduire son endettement. Il y a quelques mois, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a racheté la compagnie à bas coût HK Express, qui appartenait au groupe HNA. Début novembre, le bureau hongkongais des transports a ordonné à Hong Kong Airlines de prendre un plus grand nombre de mesures afin d'améliorer sa situation financière. Depuis le début du mouvement de contestation en juin, le nombre d'arrivées dans l'ex-colonie britannique a chuté de moitié. Cette baisse de fréquentation touristique affecte durement l'économie hongkongaise déjà touchée par la guerre commerciale que ce livre Washington et Pékin. Hong Kong est entrée en récession au troisième trimestre. Cathay Pacific est également affectée par la chute du trafic passager alors qu'elle a été critiquée par Pékin en raison de la participation d'une partie de son personnel au mouvement pro-démocratie. Singapore Airlines, China Eastern et Virgin Australia ont tous réduit le nombre de vols à destination de Hong Kong. Les articles dans la même thématique Hong Kong Airlines abonné 0 0

