Christophe Jacquart : « Les offres aériennes de Sport Découverte sont plébiscitées par les internautes »

Pourquoi avoir racheté Sport Découverte en 2013 ?



Il s'agissait de la seule centrale de réservation d'activités de loisirs en France, de façon simple une sorte de « Booking du sport » !! On réservait déjà en deux clics un avion, un hôtel ou une séance de cinéma mais pas un saut en parachute ou un baptême en hélicoptère. Les loisirs ne cessant de se développer et les commandes online aussi, nous étions donc sur un potentiel fort de croissance.



Quelle a été votre empreinte sur la société ? Comment a-t-elle évolué depuis 2013 et où en est-elle aujourd'hui ?



Il fallait définir l'ADN de la société pour partager tous la même vision claire, ce que nous avons fait, nous l'avons même intégré dans notre base line à savoir « Offrez l'inoubliable » ! Notre objectif est clair, il s'agit de créer pour chaque client de Sport Découverte un moment inoubliable. Aujourd'hui, notre offre disponible a doublé, nous avons plus de 4 000 activités inoubliables sur notre site et ce n'est pas fini !



A quel rythme l'activité se développe-t-elle ?



Nous avons une croissance continue et à deux chiffres sur les cinq dernières années. Nous allons franchir la barre des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 100 000 commandes sur l'année 2019, avec près de quatre millions de visiteurs sur notre site.



Le secteur est-il très concurrentiel ? Quelle est votre position ?



Le marché de la réservation des activités de loisirs en ligne est clairement atomisé. Entre les centrales de réservations, les box ou les prestataires eux-mêmes, aujourd'hui, nous sommes positionnés comme le leader de ce segment.



Quelle part de l'offre et de la demande représentent les activités liées à l'aérien ?



Les activités aériennes représentent 40 % de notre offre mais 60 % de notre CA. C'est une offre plébiscitée par les internautes, avec un engouement fort sur ces trois dernières années pour le saut en parachute.



Quels types d'activités aériennes sont proposés ? Lesquelles ont le plus de succès et vers lesquelles souhaitez-vous orienter les développements à venir ?



Le baptême ou le pilotage d'hélicoptère, d'avion ou d'ULM sont très demandés. Le vol en montgolfière, le saut en parachute et sa variante la chute libre indoor, le saut à l'élastique, le vol en parapente et le paramoteur (sa version motorisée), les séances sur simulateur d'avion de ligne type Airbus et avion de chasse type F16 fonctionnent également à merveille en termes de vente. Nous disposons même de la possibilité de faire un baptême d'avion de chasse sur un Fouga.



Comme indiqué précédemment, le saut en parachute rencontre un fort succès. Nous souhaitons augmenter la visibilité de la chute libre indoor, le parachutisme en soufflerie. Cette nouvelle discipline s'implante de plus en plus en France et elle pourrait devenir discipline olympique d'ici peu. Aujourd'hui, nous disposons d'une douzaine de souffleries et deux ouvertures sont déjà programmées sur 2020.



Quelles sont les nouveautés à venir et quels sont vos objectifs de croissance ?



Nous souhaitons rester dans notre ADN et toujours offrir à nos clients des moments inoubliables. Nous souhaitons ouvrir plus encore le pôle découverte de Sport-decouverte.com pour permettre au plus grand nombre de nous connaître, d'offrir ou s'offrir un moment inoubliable. Nous allons donc accroître notre développement dans le bien-être. Et aussi dans la partie « weekend à thème ». Il y aura bien évidemment une offre de week end dans les airs qui permettra de profiter d'un bel hôtel mais surtout d'une expérience unique en hélicoptère, avion ou montgolfière.



Comment choisissez-vous vos partenaires ?



Tout d'abord, notre priorité est de ne sélectionner que des prestataires ayant un grand nombre d'années d'expériences, ce qui est gage de qualité et de sécurité. Comme tout le monde, nous regardons les avis ou retours d'expériences indiqués par leurs propres clients. Nous sommes rigoureux dans la constitution de leur dossier d'entrée, nous demandons les diplômes, les agréments et les assurances. Enfin, nous adressons à chacun de nos clients un sondage avec notation et commentaire pour suivre le niveau de satisfaction de la personne qui a réalisé l'activité.



Qu'est-ce qui fait le succès de Sport Découverte selon vous ?



C'est avant tout une équipe de passionnés qui prend du plaisir à faire vivre à ses clients des moments inoubliables. Ce sont aussi des liens forts tissés avec ses partenaires, pour certains depuis plus de quinze ans, des liens qui ne cessent de s'agrandir. Et pour finir, car c'était une ambition forte, nous avons réussi à faire connaître Sport-Decouverte.com aux internautes et à devenir la référence des activités de loisirs en France.

