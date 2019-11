Boeing présente son 737 MAX 10

Alors que Boeing travaille toujours à la remise en service des 737 MAX 8 et MAX 9, il a tout de même organisé une cérémonie à Renton pour présenter son premier 737 MAX 10 à ses collaborateurs le 22 novembre. Un événement sans trompettes ni fanfare, qui s'est déroulé par une matinée grise et froide et qui pourrait bien être le dernier roll-out de la famille 737.



Boeing indique que l'appareil va à présent subir les essais classiques de ses systèmes avant de pouvoir envisager de réaliser son premier vol l'année prochaine. Il devra toutefois attendre que les correctifs apportés au système anti-décrochage soient approuvés par la FAA et installés.



