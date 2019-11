Figeac Aéro Le chiffre d'affaires de Figeac Aéro progresse malgré l'impact du 737 MAX AFP IL Y A 5 HEURES | 441 mots Le sous-traitant aéronautique Figeac Aéro a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en progression au deuxième trimestre de son exercice décalé 2019-2020 malgré l'impact de la crise du Boeing 737 MAX et de l'arrêt prochain du programme A380. Sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019, Figeac Aéro a réalisé un chiffre d'affaires de 108,7 millions d'euros, en hausse de 10,4% (8,2% à taux de change et périmètres constants) "grâce au gain de nouveaux contrats dans un marché des Aérostructures toujours difficile", affirme la société dans un communiqué. La division Aérostructures, qui représente 88% du chiffre d'affaires du Groupe, a enregistré une croissance de 13,8%, tandis que les autres divisions ont affiché une baisse de 9,6%. Au cours du premier semestre de son exercice décalé, Figeac Aéro a réalisé un chiffre d'affaires de 220,9 millions d'euros, en hausse de 9,4% (7,0% à taux de change et périmètre constants). Figeac Aéro produit notamment des pièces du moteur Leap de Safran et General Electric, via leur coentreprise CFM International, qui équipe plus de la moitié des moyen-courriers A320 Neo et la totalité des Boeing 737 MAX. La réduction de la cadence de production du 737 MAX par Boeing de 52 à 42 appareils par mois en raison de l'interdiction de vol de l'appareil depuis huit mois a des conséquences "perceptibles" pour Figeac Aéro, affirme l'entreprise. "L'évolution des prochains trimestres dépendra du niveau des stocks de nos clients et de la date de remise en service du programme", ajoute-t-elle. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe s'attend en outre à être pénalisé par le "ralentissement des cadences de certains programmes" et "l'arrêt de l'A380". Il prévoit toutefois de "délivrer une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats", d'afficher une progression de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant et de dégager un flux de trésorerie positif, priorité du groupe. Il entend notamment faire de l'Amérique du Nord son principal relais de croissance. Figeac Aéro annonce par ailleurs la nomination de Didier Roux au poste de directeur général adjoint pour épauler le PDG Jean-Claude Maillard "dans un contexte de changement d'organisation afin de garantir la performance économique et la création de valeur". Didier Roux exerçait auparavant les fonctions de directeur des opérations de Figeac Aéro qu'il a intégré il y a 20 ans. Les articles dans la même thématique Figeac Aéro 04 JUIL. 2019 abonné Equipements Figeac Aéro veut s'appuyer sur la sous-traitance pour soutenir sa croissance

