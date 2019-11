Dubai Airshow 2019 : Avec Air Sénégal, les Airbus A220 commencent à se multiplier sur le continent africain

Air Sénégal signe pour l'Airbus A220. La compagnie aérienne porte-drapeau du Sénégal a profité du salon aéronautique de Dubaï pour annoncer une commande de huit A220-300, la version la plus capacitaire de l'ex-famille CSeries. Ce contrat est encore sous la forme d'un protocole d'accord (MoU), mais sa finalisation devrait être rapide, les A220 étant livrables dès 2021 à raison de deux appareils par an. Ces appareils viendront grossir la flotte de la compagnie nationale du Sénégal qui comprend aujourd'hui six appareils (un A330-900, trois A319 et deux ATR 72-600).



Ibrahima Kane, directeur général d'Air Sénégal a indiqué que les nouveaux appareils seront opérés sur des routes particulièrement diverses compte tenu du rayon d'action important de l'appareil. Ils assureront bien sûr des routes régionales en Afrique de l'Ouest depuis Dakar, mais ils pourront aussi desservir l'Europe, avec Londres et Genève en ligne de mire, soutenant ainsi le développement international de la compagnie. Pour rappel, Air Sénégal relie déjà Dakar à Paris avec son A330-900, un appareil qui sera bientôt rejoint par un second exemplaire dans les prochains jours.



Christian Scherer, Directeur commercial d'Airbus, a pour sa part indiqué que les futurs A220-300 d'Air Sénégal disposeront du rayon d'action standard, à savoir 2900 nautiques (5370 km). La configuration cabine n'a pas été annoncée officiellement, mais il semble logique que la compagnie les aménage en biclasse.



L'A220 d'Airbus est promis à un bel avenir en Afrique, avec déjà deux compagnies aériennes exploitant la famille sur le continent : Air Tanzania (2 A220-300 déjà livrés et 2 appareils attendus) et Egyptair (4 A220-300 livrés et 8 appareils attendus). Ethiopian s'intéresse aussi grandement à l'A220, tout comme Air Madagascar par exemple. Selon les dernières prévisions d'Airbus, le continent africain aura besoin de près d'un millier de monocouloirs de la catégorie « Small » (avions monocouloirs de plus de 100 places excluant les A321LR et A321XLR) au cours des 20 prochaines années.