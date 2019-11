Dubai Airshow 2019 : Boeing et Embraer adoubent le C-390 Millenium

L'avion de transport et de ravitaillement en vol conçu et développé par Embraer se dote d'une nouvelle identité : il faudra désormais distinguer la version strictement destinée au transport, le C-390 Millenium et celle capable d'assurer également des missions de ravitaillement en vol, qui gardera la dénomination KC-390.



Embraer et Boeing ont par ailleurs profité du salon aéronautique de Dubaï pour annoncer que le C-390 Millenium sera commercialisé par le biais de la co-entreprise Boeing Embraer-Defence. Les deux industriels travaillent depuis 2012 à l'élaboration d'un partenariat pour « promouvoir et développer de nouveaux marchés » pour le C-390 et avaient signé un protocole d'accord en juillet 2018. Détenue à 51% par Embraer et 49% par Boeing, la nouvelle entité sera chargée de l'ensemble des ventes du programme. L'approbation finale des autorités de régulation est espérée début 2020.



Le C-390 a franchi d'importantes étapes ces derniers mois, tout d'abord avec l'obtention de la certification civile en 2018, puis avec la livraison du premier exemplaire à la Força Aérea Brasileira en septembre dernier, le deuxième - sur une flotte de 28 appareils - étant attendu avant la fin de l'année. Embraer a également enregistré la signature du premier contrat à l'export, soit cinq avions pour le Portugal.