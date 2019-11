Dubai Airshow 2019 : Air Arabia s'engage sur 120 Airbus de la famille A320neo

Air Arabia a goûté l'A321neo. La compagnie a été convaincue par ses capacités et a décidé de s'engager davantage pour la famille de monocouloirs d'Airbus en passant une importante commande directe auprès de l'avionneur. Elle porte sur 120 appareils, répartis entre 73 A320neo, 27 A321neo et vingt A321XLR, d'une valeur approchant les 14 milliards de dollars. Ils doivent être livrés à partir de 2024.



Actuellement, le groupe Air Arabia exploite 52 A320 et trois A321LR. Ces derniers ont été acquis en leasing auprès d'Air Lease et trois appareils supplémentaires sont attendus.



Ils permettront à la compagnie low-cost de moderniser sa flotte et développer ses services. Les A321XLR doivent notamment lui donner accès à davantage de destinations, en Asie et en Europe.



Air Arabia est initialement une low-cost basée à Sharjah mais qui a décidé d'adopter une stratégie multi-hub en ouvrant des bases à Alexandrie et Casablanca. Elle travaille également à constituer une nouvelle filiale en partenariat avec Etihad, qui serait basée à Abou Dhabi.