Dubai Airshow 2019 : Russian Helicopters mise sur la coopération internationale pour son VRT500

Malgré ses velléités d'autonomie, l'aéronautique russe peine à mener ses programmes sans apport international. Russian Helicopters a ainsi mis à profit le salon de Dubaï, qui se tient du 17 au 21 novembre, pour annoncer des partenariats industriel et financier autour du VRT500. L'hélicoptère léger multimission, développé par son bureau d'études VR-Technologies, sera motorisé par Pratt & Whitney Canada et son développement sera financé en partie par le fonds émirati Tawazun.



Hélicoptère le plus léger - avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 1 650 kg - et seul monoturbine de la gamme de Russian Helicopters, le VRT500 sera donc doté du PW207V de Pratt & Whitney Canada. La puissance du moteur n'a pas été communiquée,...