Dubai Airshow 2019 : Emirates signe finalement pour 50 Airbus A350 fermes

Airbus et Emirates ont voulu marquer l'édition 2019 du salon de Dubaï avec une belle annonce. La compagnie émiratie a donc signé sa commande pour cinquante A350 à cette occasion. Les appareils ont une valeur de 18 milliards de dollars au prix catalogue et seront livrés entre mai 2023 et 2028.



Destinés à desservir notamment des destinations situées à plus de quinze heures de vol de Dubaï, les A350 seront aménagés de différentes configurations cabine selon leur type de mission de prédilection. Le sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum a toutefois précisé qu'ils seraient équipés de la classe Premium economy qui sera lancée en 2020.



L'histoire d'Emirates et de l'A350 est une histoire longue et tumultueuse qui remonte à 2007, année durant laquelle la compagnie s'engage sur 70 appareils - cinquante A350-900 et vingt A350-1000 - livrables à partir de 2019. Mais en 2014, les besoins d'Emirates ont changé et elle souhaite conserver une flotte avec deux types d'appareils seulement : l'A380 et le Boeing 777 - le 777X est alors en plein lancement. Après avoir acquis 50 A380 supplémentaires, elle annule toute sa commande d'A350 au mois de juin mais prend soin d'entretenir le doute quelques jours plus tard en affirmant vouloir relancer un appel d'offres pour confronter A350 et 787.



Nouveau rebondissement cette année, en février, lorsque la compagnie annule 39 A380 et décide de prendre des appareils plus petits à la place. Une décision qui fait suite à une révision de stratégie, Emirates souhaitant rendre plus flexibles sa flotte et son réseau pour ne plus se fermer certaines destinations où les très gros-porteurs ne sont pas viables. L'accord préliminaire avec Airbus parle alors de trente A350-900 et quarante A330-900. Avec le grossissement de l'engagement sur l'A350, ce sont désormais les A330neo qui sont passés à la trappe...