Dubai Airshow 2019 : les commandes d'avions commerciaux du salon

Voici un récapitulatif des commandes signées au salon aéronautique de Dubaï. Cet article sera régulièrement mis à jour tout au long de l'événement.





AIRBUS



- Emirates



Emirates a confirmé sa commande pour cinquante A350, d'une valeur de 18 milliards de dollars. Les appareils seront livrés à partir de mai 2023 et jusqu'en 2028. Plusieurs configurations cabines sont prévues selon les routes auxquelles ils seront affectées et ils abriteront la cabine de Premium Economy (qui sera mise en place à partir de 2020). Ils doivent être opérés sur des routes de plus de quinze heures de vol.





BOEING



- Biman Bangladesh



Biman a décidé d'enrichir son carnet de commandes de Dreamliner de deux appareils. Ces 787-9, d'une valeur de 585 millions de dollars, figuraient déjà au carnet de commandes de Boeing depuis octobre mais leur client n'avait pas été identifié. Ils doivent poursuivre la modernisation de la flotte et l'expansion du réseau vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. A noter que la compagnie bangladaise exploite actuellement des 787 dans leur version -8. Les 787-9 seront aménagés en configuration triclasse de 298 places.





DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA



- Elin Group



Elin Group a signé une commande ferme pour trois Dash 8-400. Le groupe nigérian, qui couvre plusieurs secteurs d'activité (immobilier, production d'électricité, développement agricole, exploitation minière, opérations maritimes, aérien), compte utiliser les appareils pour soutenir ses diverses opérations, notamment dans le secteur « oil and gas ».





EMBRAER



- CIAF Leasing



CIAF Leasing a signé une commande ferme portant sur l'acquisition de trois E190, d'une valeur de 161,4 millions de dollars. Ils seront livrés au quatrième trimestre 2020. La société de leasing égyptienne a déjà trois E170 en sa possession, placés auprès de Jasmin Airways et Air Cairo, et attend la livraison de deux E195 dans les prochains jours.



- Air Peace



Air Peace a converti en commande ferme les droits d'achat qu'elle détenait sur trois E195-E2 depuis le mois d'avril. Les appareils ont une valeur de 212,6 millions de dollars et doivent être livrés à partir du deuxième trimestre 2020. La commande de la compagnie nigériane porte désormais sur treize E195-E2 en commande ferme et dix-sept droits d'achat.