Dubai Airshow 2019 : Airbus présente le premier avion de course à propulsion 100% électrique

C'est assurément l'avion piloté affichant les dimensions les plus modestes de tout le salon de Dubaï cette année, mais il a déjà fait beaucoup parler de lui. Airbus a en effet dévoilé le tout premier avion de course à propulsion 100% électrique, un bolide qui participera aux nouvelles courses Air Race E (Electric) dont la première édition se tiendra en 2020. Le groupe aéronautique européen est le partenaire fondateur d'Air Race E, avec l'université de Nottingham.



Baptisé « White Lighning », cet avion a été modifié par la société britannique Condor Aviation sur la base d'un Cassutt F1. Il a été dévoilé à Dubaï par le directeur général d'Air Race E Jeff Zaltman et par Sandra Bour Schaeffer, directrice de l'activité Démonstrateurs chez Airbus. Condor Aviation fera ainsi partie des huit équipes qui participeront à ce nouveau type de courses aériennes.



L'avion de course à propulsion 100% électrique de Condor Aviation affiche une masse de 375 kg (dont 100 kg de batteries) pour une envergure de 4,6 mètres. Il dispose d'un double moteur pouvant délivrer une puissance maximale continue de 150 kW, les batteries à technologie Lithium placées sous le ventre de l'appareil pouvant quant à elle fournir près de 20kWh.



Les moteurs entraînent deux hélices bipales contrarotatives permettant au White Lighning de Condor Aviation d'atteindre une vitesse maximale de l'ordre de 480 noeuds. Son autonomie devrait quant à elle atteindre les 12 minutes, même si les courses d'Air Race E ne devraient pas durer plus de 5 minutes (10 circuits de 5 km effectués à seulement 10 mètres du sol).



La participation d'Airbus aux courses Air Race E est une des nombreuses initiatives menées par l'avionneur européen visant à faire progresser les technologies qui conduiront à une décarbonisation progressive de l'aviation.