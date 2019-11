L'Allemagne suspend la réception de deux A400M

La Luftwaffe annonce par voie de communiqué avoir pris la décision de refuser la réception de deux de ses A400M - les n°96 et 100 -, en raison de « défaillances techniques récurrentes », découvertes sur certains des 31 avions déjà livrés. Les défauts se situent au niveau des écrous des hélices, au nombre de 24, qui ne présenteraient pas « le couple de serrage prévu » et qui seraient donc susceptibles de causer des dommages structurels au niveau de l'hélice et de l'arbre d'hélice. Des inspections supplémentaires sont en cours, retardant ainsi le retour en vol des appareils, précise la Luftwaffe. Celle-ci indique par ailleurs que la suspension du processus de réception est également liée à une « non-conformité contractuelle » des deux avions, sans fournir cependant plus de précisions à ce sujet.



Airbus Defence & Space indique pour sa part au Journal de l'Aviation avoir connaissance de ce fait, qui a « déjà été communiqué à tous les clients » et qui « nécessite des inspections au niveau des écrous d'hélice pour les avions impliqués dans des manoeuvres sous fortes charges ». Le problème aurait déjà été détecté sur un des avions de l'armée de l'air, selon le magazine allemand Der Spiegel. L'avionneur militaire précise néanmoins qu'il ne s'agirait pas d'une défaillance de sécurité « critique » et que la réception des avions et leur mise en service opérationnel se poursuit.



La flotte allemande est actuellement composée de 31 avions, sur un total 53 en commande, ce qui en fait la flotte la plus importante d'A400M parmi les sept nations clientes. Sur l'année écoulée, les appareils de la Luftwaffe ont accumulé près de 4 000 heures de vol et effectué quelques 1 700 missions opérationnelles. Un A400M est d'ailleurs actuellement déployé au Moyen-Orient pour effectuer des missions de ravitaillement en vol des avions de chasse.



Au 6 novembre, Airbus Defence & Space avait livré 85 avions, sur les 174 commandés.