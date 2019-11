KLM confirme sa commande d'Embraer E195-E2

Décidément, Air France et KLM n'aiment pas faire les choses de la même manière. Alors que la compagnie française s'est engagée pour 60 Airbus A220-300 cet été, sa consoeur néerlandaise vient de confirmer son intérêt pour l'Embraer E195-E2. Elle a ainsi passé une commande ferme pour 21 appareils, assortie de droits d'achats pour 14 exemplaires supplémentaires, le 12 novembre. C'est la concrétisation d'une lettre d'intention (LoI) signée en juin dernier au salon du Bourget. Les E195-E2 seront livrés à KLM Cityhopper, sa filiale régionale, à partir du premier trimestre 2021.



KLM s'était initialement engagée pour 15 appareils fermes et des droits d'achats pour 20 exemplaires supplémentaires. Elle est donc allée plus loin lors de la signature de la commande ferme. Le montant de cette dernière est évalué à 1,5 milliard de dollars, prix catalogue, et pourrait atteindre un milliard de plus si tous les droits d'achats sont exercés.



Les avions ne seront néanmoins pas acquis en propriété mais en location opérationnelle. Onze appareils viendront ainsi d'Aircastle et dix d'ICBC Aviation Leasing. La répartition pour les éventuels droits d'achats n'est pas connue.



Les E195-E2 seront livrés dans une configuration de 132 sièges. Ils apporteront ainsi un surcroît de capacité par rapport aux actuels E190 de 100 places. L'aménagement exact n'est encore pas connu, mais il ne devrait pas être très dense, l'E195-E2 pouvant accueillir jusqu'à 144 passager. Reste à savoir si KLM Cityhopper optera pour une configuration en trois classes comme sur les E190, avec une classe affaires, une classe économique à l'assise améliorée et une classe économique traditionnelle.



Pour rappel, KLM est le principal opérateur d'E-Jets en Europe avec 17 E175 et 32 E190. Le choix de l'E195-E2 apparaît donc comme une suite logique, notamment pour faire face aux problèmes de congestion du trafic à Amsterdam-Schiphol. D'autant qu'AFI KLM E&M est rompue à la maintenance des E-Jets.