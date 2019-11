Lufthansa continue de travailler à la maîtrise de ses coûts

Lufthansa a beau être l'une des groupes les plus efficaces d'Europe, il continue de chercher des économies partout et de trouver des pistes d'améliorations de ses performances. Présentant ses résultats pour le troisième trimestre 2019, le groupe a rappelé les mesures en cours de mise en place pour améliorer ses recettes et ses marges, notamment dans ses entités les moins performantes que sont Eurowings, Austrian Airlines et Brussels Airlines et notamment en simplifiant sa flotte. Mais il a également confirmé le retrait anticipé de ses MD-11 chez sa filiale cargo.



Désireuse d'être moins exposée au déclin continu de l'activité cargo, Lufthansa Cargo va réduire et standardiser sa flotte. La réduction sera conséquente puisqu'elle consiste à faire sortir ses dix...