Ryanair compte sans le 737 MAX au moins jusqu'à la fin de la saison hiver

Ryanair a décidé de ne pas sombrer dans un optimisme irréaliste, qu'il s'agisse de l'introduction de ses Boeing 737 MAX 200 ou de ses prévisions de résultats. La low-cost irlandaise indique ainsi qu'elle n'attend plus ses appareils avant la fin de la saison hiver 2019-2020 « au plus tôt », le calendrier d'introduction ayant ainsi glissé d'au moins un an.



En effet, elle attendait initialement ses premiers appareils au deuxième trimestre 2019. Ayant déjà écarté depuis longtemps l'idée d'introduire son premier 737 MAX en 2019, Ryanair a également revu à la baisse son taux de croissance pour l'été 2020 de 7% à 3%, puisqu'elle ne compte plus recevoir qu'une vingtaine d'exemplaires de l'appareil pour cette saison, au lieu de...