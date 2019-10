Stelia Aerospace Stelia Aerospace (Airbus) investit dans une nouvelle usine au Portugal AFP IL Y A 4 HEURES | 246 mots L'équipementier aéronautique français Stelia Aerospace investira 40 millions d'euros dans une nouvelle usine qui créera 240 emplois dans le nord du Portugal, a annoncé cette filiale d'Airbus Group avec le gouvernement portugais. La nouvelle chaîne de montage du groupe assemblera à Santo Tirso des aérostructures (les parties composant la structure d'un avion), des sièges pilotes et des fauteuils passagers, qui seront ensuite intégrés sur les sites français de Stelia à Méaulte et Rochefort. "L'activité démarrera dès la fin de l'année puis montera progressivement en puissance pour atteindre son régime de croisière prévu en 2023", a précisé le groupe dans un communiqué. Cette nouvelle usine offrira à Stelia Aerospace "la possibilité d'absorber de potentielles augmentations d'activité de la part de nos clients", a indiqué son patron Cédric Gautier, cité dans ce communiqué. Pour le Portugal, il s'agit du plus gros investissement étranger dans le secteur aéronautique depuis la création en 2008 par le groupe brésilien Embraer de deux usines dans la région d'Evora (sud-est) pour plus de 140 millions d'euros. Selon des données de l'association des entreprises du secteur, le Cluster portugais de l'aéronautique (AED), la filière est composée de plus de 60 sociétés représentant quelque 18.500 emplois et un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros. Les articles dans la même thématique Stelia Aerospace 22 JAN. 2019 abonné Confort à bord Turkish Airlines s'allie à Stelia Aerospace pour sa nouvelle classe affaires

