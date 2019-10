IndiGo passe une nouvelle commande géante d'A320neo à Airbus

L'explosion tant attendue du trafic aérien indien, IndiGo y croit dur comme fer. La compagnie indienne vient de passer une nouvelle commande géante à Airbus le 29 octobre, pour pas moins de 300 appareils de la famille A320neo. Ce troisième contrat ferme depuis 2011 - à raison d'une signature tous les quatre ans - va porter le total de la compagnie low cost indienne à 730 exemplaires. Elle va ainsi renforcer sa place de premier opérateur mondial, elle qui a déjà reçu 97 appareils depuis mars 2016.



Cette nouvelle commande sera composée d'A320neo, d'A321neo et pour la première fois d'A321XLR. Ce dernier, capable de relier New Delhi à Londres avec ses 4 700 nm d'autonomie (8 700 km), pourrait bien ouvrir les portes de l'Europe occidentale à indiGo. Le détail de la répartition entre les différents modèles n'a pas été communiqué, mais ces nouveaux appareils viendront s'ajouter aux 280 A320neo et aux 150 A321neo déjà commandés (sans compter les 100 A320ceo signés en 2005).



Le montant du contrat devrait se situer autour des 36 milliards de dollars, selon les prix catalogue 2018 - Airbus ayant pris la décision de ne plus les indiquer depuis cette année. Il devrait comprendre un large nombre d'appareils en crédit-bail et en leasing opérationnel auprès de loueurs comme ce fut le cas pour les commandes précédentes.



Le choix de la motorisation n'a pas encore été dévoilé, mais il s'agira certainement du LEAP-1A de CFM International. Lors de sa première commande en 2011, IndiGo avait opté pour le PW1100G-JM de Pratt & Whitney mais, échaudé par les problèmes à répétition du moteur, la compagnie s'est finalement retournée vers la coentreprise de Safran Aircraft Engines et GE Aviation en juin dernier. Lors du salon du Bourget, elle a signé un contrat de plus de 20 milliards de dollars, prix catalogue, pour la motorisation de 280 A320neo et A321neo et le soutien associé. Les premières livraisons d'avions équipés de LEAP-1A sont prévues l'an prochain.