Spirit Airlines veut jusqu'à 100 Airbus de la famille A320neo supplémentaires

La compagnie américaine à bas coûts Spirit Airlines a signé un protocole d'accord pour acquérir "jusqu'à 100 appareils" de la famille A320neo, a annoncé Airbus jeudi dans un communiqué.



"Spirit a annoncé son intention de passer des commandes fermes concernant une combinaison d'A319neo, d'A320neo et d'A321neo, afin de répondre aux besoins futurs de sa flotte", a précisé l'avionneur européen.



Une telle commande pourrait dépasser les 10 milliards de dollars aux prix catalogue.



L'A320neo, version remotorisée du monocouloir vedette du constructeur européen, affichait un tarif moyen de 110,6 millions de dollars dans le catalogue 2018, le dernier communiqué par le constructeur aéronautique.



"Ces appareils supplémentaires seront exploités pour soutenir la croissance de Spirit au fur et à mesure que nous ajouterons de nouvelles destinations et développerons notre réseau à travers les États-Unis, l'Amérique Latine et les Caraïbes", a déclaré Ted Christie, le patron de Spirit Airlines, cité dans le communiqué.



Basée à Miramar, en Floride (sud-est des Etats-Unis), "Spirit est une compagnie ultra-low-cost à croissance rapide dans les Amériques", est-il précisé dans le communiqué.



La famille A320neo "permet de réaliser des économies de carburant de 20% (...) par rapport aux avions de générations précédentes", affirme Airbus. Ces avions ont déjà totalisé "plus de 6.650 commandes fermes émanant de près de 110 clients du monde entier".



Le groupe aéronautique européen a annoncé début octobre avoir livré en septembre 71 avions à 42 clients, dépassant la barre des 9.000 exemplaires pour son A320. Il a enregistré 41 commandes le mois dernier.



Parmi les livraisons de septembre figurent 48 avions de la famille A320 (dont 40 en version neo).



Le carnet de commandes d'Airbus comptait au 30 septembre 7.133 avions, dont 5.768 de la famille de son A320, 435 A220, 601 A350 et 51 A380.